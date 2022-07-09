Нагорный на вопрос, видит ли себя в политике: «Мне очень нравится работать с детьми и подростками. Понимаю, что могу чем-то поделиться, что-то передать»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос о продолжении карьеры в политике.

– Разнообразие деятельности поражает. В мае вы, являясь главой штаба Юнармии, принимали участие в параде Победы на Красной площади. Во всех репетициях тоже участвовали?

– Во всех не получилось из-за того, что у меня был чемпионат России. Но я его выиграл, приехал и сказал: «Вот, веская причина была! Задачу выполнил, чемпионом стал!» Репетиций пять-шесть у меня точно было.

Вообще, наш вид спорта очень помог овладеть строевой подготовкой. Да и когда я проходил срочную службу, у нас также была строевая подготовка, так что я быстро освоился. Думаю, что очень даже достойно прошел по Красной площади.

– Ничем не отличались от тех же бойцов ВДВ!

– Тем более (улыбается).

– Эмоции запомнились?

– Невероятные эмоции. Самая главная эмоция, которую я испытал, – это чувство гордости. Когда я позвонил своим бабушке и дедушке, сказал, что буду участвовать в параде, они заплакали. Для меня это было самое главное. Мне кажется, что этот праздник и парад – главный день для тех, кто пережил войну.

– Как относитесь к негативу по отношению к параду и акции «Бессмертный полк»?

– Мне кажется, что патриотизм сейчас в нашей стране абсолютно на высшем уровне. А если взять «Бессмертный полк», то такого количества людей, насколько я понял, не было еще никогда. Да, не всегда получается, потому что мы на спортбазе всегда были. И сейчас, когда я участвовал в параде, вся наша команда на базе смотрела прямую трансляцию.

– Общественная деятельность не сильно утомляет?

– Я люблю работать, мне нравится что-то новое. Для себя я понял одно: если чем-то могу быть полезен, то я буду делать по максимуму. Мне интересна работа с детьми. Это большая мотивация и большая ответственность. Я вижу, как ребята на меня смотрят.

Вот после многоборья (на Кубке России в Калуге – Sports.ru) сразу выезжаю на закрытие военно-спортивной игры «Победа» – это продолжение легендарной «Зарницы». Если бы мне это не нравилось, я бы этим не занимался. Это невероятный, огромнейший опыт. В моем-то возрасте!

– В будущем видите себя в политике, может быть?

– Я могу сказать только одно: мне очень нравится работать с детьми и подростками. Понимаю, что могу чем-то поделиться, что-то передать. Ребятам, которые смотрят на меня, которых могу замотивировать.

И второе – это спорт, спортивная гимнастика. Я очень люблю свой вид спорта, ему я готов посвятить очень большое количество времени. Чтобы он был одним из самых привлекательных в стране, – сказал Нагорный.

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