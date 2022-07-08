Даниел Маринов: «В ушах у меня магнитные шарики, создающие какое-то поле, снижающее волнение. Китайская медицина»

Гимнаст Даниел Маринов прокомментировал свой результат в личном многоборье на Кубке России в Калуге (2-е место).

– Ждали, что проиграете по сумме только Нагорному и обойдете Белявского?

– Не настраивался, потому что когда делаю это – начинаю переживать. Вчера ни о чем не думал, слушал музыку, смотрел видео, общался с ребятами. И сегодня утром, когда встал, сказал себе, что должен пройти достойно. И, слава богу, у меня это получилось.

– После многоборья на ЧР, где не все получилось, здесь многие не верили, что вас хватит на два дня, на двенадцать упражнений.

– Да, в Казани в многоборье я упал восемь раз за два дня. Но к Кубку России подготовился намного лучше, знал, в чем мои ошибки, когда начинаю переживать на взрослом старте. И работал, работал значительно качественнее, чем при подготовке к ЧР.

– Был страх повторить неудачу многоборья на ЧР, желание работать более осторожно?

– Нет, такого точно не было. Наоборот, настрой был – собраться и идти уверенно до конца.

– Как удается избегать другой крайности – излишнего возбуждения на соревнованиях?

– Когда понимаю, что нахожусь в таком состоянии, просто сажусь, остываю и продолжаю подготовку к следующему снаряду. Нужен круговорот, ты не должен быть постоянно заведенным или постоянно остывшим, потому что и то, и другое – плохо.

– Даниел, что у вас на ушах?

– Это магнитные шарики, создающие какое-то поле, снижающее волнение. Китайская медицина.

– Помогает или больше плацебо?

– Если только самовнушение. Оно работает, – сказал Маринов.