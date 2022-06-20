Тренер Ашрам: «Чем бы ни закончилась для Линой Олимпиада, стань она там второй или третьей – мы бы все равно приняли решение о завершении карьеры»

Айлет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике , рассказала о тренерской деятельности бывшей подопечной.

Ашрам объявила о завершении карьеры в начале апреля.

– Как она пришла к этому решению остаться в зале в роли тренера?

– Сразу после того, как Линой завершила карьеру, она перешла к этой роли. Да и до этого, когда еще выступала, вела себя порой как тренер – работала с Дарьей (Атамановой), например. Она помогала и на клубном уровне, с семи-восьмилетними детьми. Для нее неважно, работает она с детьми или уже старшими гимнастками, как Дарья. Она будет хорошим тренером.

– Как вам с Линой далось решение о завершении ее карьеры?

– Мы приняли это решение вместе, она добилась максимума в гимнастике, стала олимпийской чемпионкой. Мы даже представить себе такого не могли. Но чем бы ни закончилась для Линой Олимпиада, стань она там второй или третьей – все равно решение о завершении было бы нами принято, потому что ее карьера в спорте в любом случае была очень впечатляющей.

– Год назад, на предолимпийском чемпионате Европы в Варне вы говорили мне о том, что Линой было сложно мотивировать на еще один год в зале из-за переноса Игр на 2021 год. Сейчас спустя время считаете, что этот год повлиял на исход Игр?

– Думаю, что это было хорошо для Линой. Это время помогло ей добавить в уровне, и в результате все закончилось отлично, – сказала Зуссман.