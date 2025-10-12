Маринов о чемпионате мира: «Если добавлю сложности, то смогу побороться за медали на брусьях. В остальных видах мне пока проблематично конкурировать»

Даниел Маринов рассказал, что намерен побороться на медаль на брусьях на ЧМ.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в индонезийской Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«То, что чемпионат мира станет первым международным стартом в моей карьере, конечно, вызывает какой-то определенный взрыв в голове. Но немного снимает ответственности тот факт, что ближайший чемпионат мира не будет командным, а личным.

Считается, что такой чемпионат мира не совсем полноценный, скажем так. Я надеюсь, что все это поможет мне без ошибок выполнять программы. Потому что я вообще не знаю, как себя буду чувствовать на международной арене, так как не выступал никогда там, но надеюсь, что все гладко пройдет.

Конечно, я поеду на чемпионат мира не только для того, чтобы принять в нем участие. Но если смотреть объективно, то если я доработаю свою программу на брусьях и добавлю еще сложности, то можно будет бороться за медали на брусьях.

В остальных видах мне будет проблематично пока конкурировать. Хотя может случиться какое-то чудо, и в вольных упражнениях с опорным прыжком я тоже смог бы конкурировать. В многоборье, я конечно, пока не могу показывать результат мирового уровня», – сказал двукратный чемпион России Маринов.