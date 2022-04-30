Арина Аверина: «Нам надо подлечиться, но мы поддерживаем форму, просто не выступаем на соревнованиях»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что находятся в процессе лечения.
– После чемпионата России вы в соревнованиях не участвовали, выступали только на показательных и различных шоу. Когда и почему было принято это решение?
Арина: Нам надо подлечиться, но мы поддерживаем форму, просто не выступаем на соревнованиях.
Дина: У меня, например, болит спина.
– Тем не менее тренируетесь. Получается, что в тренировках спина не мешает?
– На тренировках можно построить процесс так, что нагрузка на спину будет минимальной, поэтому не мешает. Просто когда ты выходишь на соревнования, то там идет максимальное напряжение, ажиотаж, ты выкладываешься и есть риск свести лечение на нет, поэтому я не соревнуюсь.
– Как давно идет лечение и есть ли эффект?
– Давно, эффект есть. Но пока что не хочется рисковать. Поэтому и показательные, как, например, в Омске на церемонии открытия турнира (Eugeniya Cup – Sports.ru), построены так, чтобы не нагружать спину.
– Международные старты этого сезона смотрели?
Арина: Не все, смотрели немного, выборочно. Рады за итальянок, болгарок, за Катю Веденееву.
– Сложно вообще смотреть, но не участвовать?
– К отсутствию международных стартов мы привыкли еще в 2020 году, когда была пандемия. Из-за этого пришлось пропустить чемпионат Европы, смотрели его, но было немного больно. И сейчас международные старты целиком не смотрим. Еще есть амбиции, мотивация. И когда ты не там, это не вызывает желания смотреть.