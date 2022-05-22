Мельникова о возобновлении тренировок: «Форма сейчас не соревновательная, абсолютно. Но тренировочная, вполне могу прыгать, делать трюки»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о возобновлении тренировок.

«Я пока еще нигде не была, у меня была пауза в карьере, поэтому я только сейчас возобновляю свои тренировки. Мне довольно легко восстанавливаться. Конечно же, моя форма сейчас не соревновательная, абсолютно. Но тренировочная, вполне могу прыгать, делать трюки.

Я возвращаюсь в июне на базу, буду готовиться, по две тренировки в день. Так что будет месяц для того, чтобы подготовиться к Кубку в Калуге.

Задача сейчас – вернуться в тонус. Давно не выступала, почувствовать спортивную атмосферу. Так что в Калуге цель просто выступить. А дальше Спартакиада у нас, посмотрим. Чемпионат России я в любом случае бы пропустила, решение было принято сразу после Олимпийских игр.

Продлить паузу в карьере? Таких мыслей нет, отдохнула достаточно хорошо. И теперь хочется вернуться к тренировкам, делать упражнения по гимнастике», – сказала Мельникова.