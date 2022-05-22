Мельникова о возобновлении тренировок: «Форма сейчас не соревновательная, абсолютно. Но тренировочная, вполне могу прыгать, делать трюки»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Гимнастика

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о возобновлении тренировок.

«Я пока еще нигде не была, у меня была пауза в карьере, поэтому я только сейчас возобновляю свои тренировки. Мне довольно легко восстанавливаться. Конечно же, моя форма сейчас не соревновательная, абсолютно. Но тренировочная, вполне могу прыгать, делать трюки.

Я возвращаюсь в июне на базу, буду готовиться, по две тренировки в день. Так что будет месяц для того, чтобы подготовиться к Кубку в Калуге.

Задача сейчас – вернуться в тонус. Давно не выступала, почувствовать спортивную атмосферу. Так что в Калуге цель просто выступить. А дальше Спартакиада у нас, посмотрим. Чемпионат России я в любом случае бы пропустила, решение было принято сразу после Олимпийских игр.

Продлить паузу в карьере? Таких мыслей нет, отдохнула достаточно хорошо. И теперь хочется вернуться к тренировкам, делать упражнения по гимнастике», – сказала Мельникова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные