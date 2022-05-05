Ангелина Мельникова возобновила тренировки со сборной России

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике возобновила тренировки в составе сборной России.

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«Мельникова начала тренироваться на «Круглом». Поначалу она хотела вернуться 1 июня, но сейчас решила пораньше заехать на базу, так как поняла, что пора начинать готовиться.

Ангелина не сидит постоянно на базе, мы ей разрешили приезжать только на тренировки. Она говорит, что сделала новые вольные упражнения, но мы пока не видели их», — рассказала Родионенко.