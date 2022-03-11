Ангелина Мельникова: «Мне пишут девочки из Англии, Нидерландов с лучами поддержки. Все спортсмены понимают, каково это – не иметь возможности выступить»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, что иностранные спортсменки поддерживают ее после отстранения от международных турниров.

7 марта Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от международных стартов.

«Мне пишут девочки из Англии, Нидерландов, пишут все с лучами поддержки. Все спортсмены понимают, каково это – быть отстраненным, не иметь возможности выступить.

Когда ты не отобрался на соревнования, это намного легче пережить, чем когда ты сильный, но не смог поехать именно из-за каких-то внешних проблем.

Мы, все спортсмены, надеемся, конечно, на лучшее, потому что все-таки мы за спорт вне политики. Но тяжело все равно от одной мысли о том, что приходишь каждый день в зал тренироваться, а цель где?» – сказала Мельникова.