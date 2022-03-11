Ангелина Мельникова: «Мне пишут девочки из Англии, Нидерландов с лучами поддержки. Все спортсмены понимают, каково это – не иметь возможности выступить»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Гимнастика

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что иностранные спортсменки поддерживают ее после отстранения от международных турниров. 

7 марта Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от международных стартов. 

«Мне пишут девочки из Англии, Нидерландов, пишут все с лучами поддержки. Все спортсмены понимают, каково это – быть отстраненным, не иметь возможности выступить.

Когда ты не отобрался на соревнования, это намного легче пережить, чем когда ты сильный, но не смог поехать именно из-за каких-то внешних проблем.

Мы, все спортсмены, надеемся, конечно, на лучшее, потому что все-таки мы за спорт вне политики. Но тяжело все равно от одной мысли о том, что приходишь каждый день в зал тренироваться, а цель где?» – сказала Мельникова.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные