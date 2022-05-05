Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике , сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кабаева – председатель cовета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», владеющего телеканалами РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», газетой и телеканалом «Известия», газетами «Спорт-Экспресс», «Metro Санкт-Петербург».

Согласно данным Bloomberg, санкционный список до момента одобрения членами ЕС еще может измениться.

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