Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Кабаева – председатель cовета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», владеющего телеканалами РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», газетой и телеканалом «Известия», газетами «Спорт-Экспресс», «Metro Санкт-Петербург».
Согласно данным Bloomberg, санкционный список до момента одобрения членами ЕС еще может измениться.
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