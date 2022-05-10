Чусовитина планирует выступить на 9-й Олимпиаде в карьере. В Париже-2024 ей будет 49 лет

Теги спортивная гимнастика Оксана Чусовитина Париж-2024 сборная Узбекистана (жен) Гимнастика

Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, сообщила, что будет готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже.

Чусовитина выступала на восьми Олимпиадах, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье (в составе Объединенной команды), а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии). После Токио-2020 она объявила о завершении карьеры, но позднее вернулась в спорт.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!» – заявила Чусовитина.

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