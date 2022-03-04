Спортивная гимнастика. Кубок мира. Листунова показала лучший результат на разновысоких брусьях, Чусовитина победила в опорном прыжке

Российская гимнастка Виктория Листунова выиграла соревнования на разновысоких брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. Также спортсменка заняла третье место в опорном прыжке.
Спортивная гимнастика
Кубок мира
Доха, Катар
Женщины
Разновысокие брусья
1. Виктория Листунова (Россия) – 14,566
2. Мария Минаева (Россия) – 13,366
3. Даниэла Батрона (Украина) – 12,466.
Опорный прыжок
1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,433
2. Ченге Бачкай (Венгрия) – 13,150
3. Виктория Листунова (Россия) – 13,133
Сегодня Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что с 7 марта российские спортсмены не будут допускаться к соревнованиям.