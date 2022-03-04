Спортивная гимнастика. Кубок мира. Листунова показала лучший результат на разновысоких брусьях, Чусовитина победила в опорном прыжке

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Российская гимнастка Виктория Листунова выиграла соревнования на разновысоких брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. Также спортсменка заняла третье место в опорном прыжке.

Спортивная гимнастика

Кубок мира

Доха, Катар

Женщины

Разновысокие брусья

1. Виктория Листунова (Россия) – 14,566

2. Мария Минаева (Россия) – 13,366

3. Даниэла Батрона (Украина) – 12,466.

Опорный прыжок

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,433

2. Ченге Бачкай (Венгрия) – 13,150

3. Виктория Листунова (Россия) – 13,133

Сегодня Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что с 7 марта российские спортсмены не будут допускаться к соревнованиям.

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