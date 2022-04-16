Артур Далалоян: «Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге не выступим»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике сообщил, что немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами.

«Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим. Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования.

Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире», – сказал Далалоян.

Россиянин продолжает выступать за Gymnastic Romagna Team в итальянской серии А и выступит за этот клуб на соревнованиях в Неаполе 23 апреля.

«20 апреля я улечу в Италию, чтобы выступить за свой клуб в серии А, буду делать четыре снаряда. Когда я выступал там в начале марта, то никакого негатива со стороны итальянцев не чувствовал. Мой клуб абсолютно поддерживал меня, поэтому я полностью спокоен. Это коммерческие соревнования, и я еду туда в первую очередь заработать», – добавил Далалоян.