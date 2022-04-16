Артур Далалоян: «Прикладываем все усилия, чтобы нарастить сложность и быть готовыми выйти в любой момент на международную арену»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Конечно, наша команда обсуждала эту ситуацию. Никто не опустил руки. Мы договорились, что работаем дальше. До следующей Олимпиады осталось не так много времени, поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы нарастить сложность и быть готовыми выйти в любой момент на международную арену.

Я уже много раз говорил, что высокие достижения для меня начинаются с мелких соревнований. Для меня вообще нет незначительных соревнований. Все они важны. Любое усилие помогает мне набирать форму. Доводить ее до пика, который помогает побеждать на международной арене», – сказал Далалоян.