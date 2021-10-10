Чемпионат мира-2021 по спортивной гимнастике. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье и прошла в финалы на всех снарядах

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Женщины

Квалификация

Многоборье

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,065

2. Лиэнн Вонг (США) – 55,479

3. Кайла Дичелло (США) – 55.700

4. Хитоми Хатакеда (Япония) – 53,798

5. Владислава Уразова (Россия) – 53,065

6. Филипа Мартинс (Португалия) – 53,032

7. Вэй Сяоюань (Китай) – 52,865

8. Каролан Хедюи (Франция) – 52,765

Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,800

2. Элизабет Гертс (Нидерланды) – 14,350

3. Азия Д’амато (Италия) – 13,816

4. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,783

Брусья

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 15,100

2. Вэй Сяоюань (Китай) – 14,733

3. Ло Жуй (Китай) – 14,500

4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,466...

6. Владислава Уразова (Россия) – 14,366

7. Мария Минаева (Россия) – 14,333

Бревно

1. Ло Жуй (Китай) – 14,566

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,033

3. Паулина Шефер (Германия) – 13,733...

5. Яна Ворона (Россия) – 13,633

12. Владислава Уразова (Россия) – 13,166

Вольные упражнения

1. Маи Мураками (Япония) – 14,166

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,100

3. Лиэнн Вонг (США) – 14,000...

5. Владислава Уразова (Россия) – 13,433

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья выходят 24 спортсменки, в финалы на отдельных снарядах – 8, но не более двух представительниц из одной сборной.

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Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю