Чемпионат мира-2021 по спортивной гимнастике. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье и прошла в финалы на всех снарядах

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Женщины
Квалификация
Многоборье
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,065
2. Лиэнн Вонг (США) – 55,479
3. Кайла Дичелло (США) – 55.700
4. Хитоми Хатакеда (Япония) – 53,798
5. Владислава Уразова (Россия) – 53,065
6. Филипа Мартинс (Португалия) – 53,032
7. Вэй Сяоюань (Китай) – 52,865
8. Каролан Хедюи (Франция) – 52,765
Опорный прыжок
1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,800
2. Элизабет Гертс (Нидерланды) – 14,350
3. Азия Д’амато (Италия) – 13,816
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,783
Брусья
1. Ребека Андраде (Бразилия) – 15,100
2. Вэй Сяоюань (Китай) – 14,733
3. Ло Жуй (Китай) – 14,500
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,466...
6. Владислава Уразова (Россия) – 14,366
7. Мария Минаева (Россия) – 14,333
Бревно
1. Ло Жуй (Китай) – 14,566
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,033
3. Паулина Шефер (Германия) – 13,733...
5. Яна Ворона (Россия) – 13,633
12. Владислава Уразова (Россия) – 13,166
Вольные упражнения
1. Маи Мураками (Япония) – 14,166
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,100
3. Лиэнн Вонг (США) – 14,000...
5. Владислава Уразова (Россия) – 13,433
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья выходят 24 спортсменки, в финалы на отдельных снарядах – 8, но не более двух представительниц из одной сборной.
Почему Нагорный и Далалоян не приехали на ЧМ? А сколько золота возьмет Мельникова? Гимнастика возвращается после Олимпиады
Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю