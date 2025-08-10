Лала Крамаренко: «Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться»
Гимнастка Лала Крамаренко рассказала, какие слова Ирины Винер ей помогали.
20-летняя Крамаренко выступает в художественной гимнастике, она чемпионка Европы-2021 в команде, трехкратная чемпионка мира среди юниорок.
– У тебя есть какие‑то привычки перед выходом на площадку?
– Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Александровна Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться.
– Кем ты видишь себя через 10 лет?
– Мамой. Очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире, – это семья и любовь. Я бы привела своих детей в гимнастику, но настаивать не буду, – сказала Крамаренко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
