Лала Крамаренко: «Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться»

Гимнастка Лала Крамаренко рассказала, какие слова Ирины Винер ей помогали.

20-летняя Крамаренко выступает в художественной гимнастике, она чемпионка Европы-2021 в команде, трехкратная чемпионка мира среди юниорок.

– У тебя есть какие‑то привычки перед выходом на площадку?

– Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Александровна Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться.

– Кем ты видишь себя через 10 лет?

– Мамой. Очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире, – это семья и любовь. Я бы привела своих детей в гимнастику, но настаивать не буду, – сказала Крамаренко.