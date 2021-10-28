Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье

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Россиянка Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественном гимнастике в индивидуальном многоборье. 

Аверина опередила соотечественниц Евгению Канаеву и Яну Кудрявцеву, а также представительниц Болгарии Марию Петрову и Марию Гигову, у которых по три победы на ЧМ в этом виде программы. 

Сегодня Аверина завоевала свое 18-е золото чемпионатов мира, став рекордсменкой по числу побед на ЧМ. На Олимпийских играх в Токио она стала серебряным призером. 

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