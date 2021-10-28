Россиянка Кузьмина вновь включена в число кандидатов на пост главы техкома FIG. Этическая комиссия постановила вернуть ее кандидатуру

Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в список кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике.

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома. Сейчас Кузьмина занимает этот пост, однако сообщалось, что она покинет его в конце декабря 2021 года.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова связала с действиями Кузьминой поражение в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией, этическая комиссия FIG постановила вернуть кандидатуру Кузьминой на предстоящие выборы.

На сегодняшний день фамилия Кузьминой присутствует в списке кандидатов на сайте FIG.

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Винер-Усманова о главе техкома FIG Кузьминой: «Ей надо было показать всему миру, что она не россиянка. Вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам»