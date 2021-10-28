Россиянка Кузьмина вновь включена в число кандидатов на пост главы техкома FIG. Этическая комиссия постановила вернуть ее кандидатуру

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Наталья Кузьмина Дина Аверина Гимнастика

Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в список кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. 

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома. Сейчас Кузьмина занимает этот пост, однако сообщалось, что она покинет его в конце декабря 2021 года. 

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова связала с действиями Кузьминой поражение Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией, этическая комиссия FIG постановила вернуть кандидатуру Кузьминой на предстоящие выборы. 

На сегодняшний день фамилия Кузьминой присутствует в списке кандидатов на сайте FIG. 

Истерика Винер уже надоела! Она ссорит наших спортсменов, вредит гимнастике, а больше всего – сестрам Авериным

Винер-Усманова о главе техкома FIG Кузьминой: «Ей надо было показать всему миру, что она не россиянка. Вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные