Ирина Винер-Усманова о судействе на ЧМ: «Никак глава техкома Кузьмина не могла пережить, что 4 золота будет у России. Она сделала так, что Дина Аверина не выиграла»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер чм по художественной гимнастике сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) ВФХГ Наталья Кузьмина Дина Аверина Арина Аверина Матч ТВ Алина Горносько Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась об оценках Дины и Арины Авериных в финале упражнения с лентой на чемпионате мира в Японии. 

Дина Аверина уступила в борьбе за золото 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Арина Аверина стала третьей. 

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн Хан, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше.

Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала ее исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше.

Возможно Алина — прекрасная гимнастка, но на Олимпиаде она получила 24, а здесь 29, хотя выполнила не лучше, а хуже — это все делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил и началось это все с утра.

Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки. 

Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело», — сказала Винер-Усманова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные