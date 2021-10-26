Ирина Винер-Усманова о судействе на ЧМ: «Никак глава техкома Кузьмина не могла пережить, что 4 золота будет у России. Она сделала так, что Дина Аверина не выиграла»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова высказалась об оценках Дины и Арины Авериных в финале упражнения с лентой на чемпионате мира в Японии.

уступила в борьбе за золото 0,05 балла белоруске . стала третьей.

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн Хан, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше.

Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала ее исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше.

Возможно Алина — прекрасная гимнастка, но на Олимпиаде она получила 24, а здесь 29, хотя выполнила не лучше, а хуже — это все делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил и началось это все с утра.

Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки.

Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело», — сказала Винер-Усманова.