Чемпионат мира по художественной гимнастике. Дина Аверина вышла в финал многоборья с лучшим результатом, Арина Аверина – 2-я

Теги чм по художественной гимнастике результаты сборная России (художественная гимнастика) сборная Италии по художественной гимнастике сборная Беларуси (художественная гимнастика) сборная Украины (художественная гимнастика) сборная Японии по художественной гимнастике Дина Аверина Арина Аверина Алина Горносько Милена Балдассарри Боряна Калейн Виктория Оноприенко Кристина Пограничная Гимнастика

Россиянка Дина Аверина победила в квалификации многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике, Арина Аверина заняла второе место. 

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Индивидуальное многоборье

Квалификация

1. Дина Аверина (Россия) – 85,175

2. Арина Аверина (Россия) – 83,650

3. Алина Горносько (Беларусь) – 81,675

4. Боряна Калейн (Болгария) – 78,900

5. Милена Балдассари (Италия) – 76,750

6. Виктория Оноприенко (Украина) – 76,400

7. Кристина Пограничная (Украина) – 75,100

8. Сумире Кита (Япония) – 74,000

ПРИМЕЧАНИЕ: в зачет квалификации многоборья шли три лучшие оценки, показанные в квалификации отдельных видов. Финал многоборья состоится 30 октября. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные