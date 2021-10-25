Чемпионат мира по художественной гимнастике. Дина Аверина вышла в финал многоборья с лучшим результатом, Арина Аверина – 2-я

Россиянка Дина Аверина победила в квалификации многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике, заняла второе место.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Индивидуальное многоборье

Квалификация

1. Дина Аверина (Россия) – 85,175

2. Арина Аверина (Россия) – 83,650

3. (Беларусь) – 81,675

4. (Болгария) – 78,900

5. Милена Балдассари (Италия) – 76,750

6. Виктория Оноприенко (Украина) – 76,400

7. Кристина Пограничная (Украина) – 75,100

8. Сумире Кита (Япония) – 74,000

ПРИМЕЧАНИЕ: в зачет квалификации многоборья шли три лучшие оценки, показанные в квалификации отдельных видов. Финал многоборья состоится 30 октября.