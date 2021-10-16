Ангелина Мельникова: «Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии.

«Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что я делаю.

Благодарность моему тренеру, которая меня поддержала с этой идеей поехать на чемпионат мира, хотя все же отправляла меня на пляж, отдыхать после ОИ. Хорошо, что я выбрала первое.

Спасибо за ваши теплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу», – написала Мельникова в инстаграме.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)