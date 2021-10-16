Родионенко об отсутствии телетрансляций ЧМ: «Просто безобразие. У нас без конца показывают некоторые виды спорта, где и смотреть нечего»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о том, что чемпионат мира не показывают по телевидению.

Сегодня Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье – первую за 11 лет для России.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего.

А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не нужно показывать.

Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», – сказала Родионенко.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)