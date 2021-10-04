«Болгарские групповые упражнения были лучшими в Токио. Уважение судьям!» Глава федерации художественной гимнастики Болгарии о победе на Олимпиаде

Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева высказалась о победе национальной команды на Олимпиаде в Токио.

Ранее Болгария завоевала золото в групповых упражнениях, Россия заняла второе место.

«После непрекращающихся обвинений насчет судейства Олимпиады со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу свое мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения были лучшими на Олимпийских играх в Токио, вне всяких сомнений!», – написала Раева в фейсбуке.

«Специалисты всего мира считали Болгарию фаворитом групповых упражнений на протяжении всего олимпийского цикла! Болгарской школе художественной гимнастики в следующем году исполняется 70 лет! За эти 70 лет в этой замечательной школе появились десятки чемпионов мира и Европы! У нас только чемпионов мира 78!

У нас есть олимпийские призеры! У нас есть замечательные тренеры, которые развивают этот прекрасный вид спорта в десятках стран мира! В этом нет ничего неестественного», – добавила Раева.

«Болгарская художественная гимнастика будет продолжать работать и существовать, оставляя наследие, которым может гордиться руководящий орган гимнастики – FIG (Международная федерация гимнастики – Sports.ru)! Уважение судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио!» – заключила глава федерации.

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