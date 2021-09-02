Ангелина Мельникова о карантине перед встречей с Путиным: «Было тяжело это принять. Через три дня приду в зал, а у меня перед ЧМ формы просто ноль»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась мнением об обязательном карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

– Было эмоционально тяжело принять все это изначально: 7 дней без тренировок, хотя через месяц у нас чемпионат мира. Для меня это было такой точкой преткновения.

Неделю не заниматься на снарядах – для гимнастов это практически полный выход из формы. Я прекрасно понимаю, что через три дня приду в зал, а у меня формы просто ноль. Несмотря на то, что я тут пытаюсь что-то делать.

Психологически я в порядке, мне здесь нравится: что-то смотрю, читаю, учусь, есть тренировки. Эмоционально мне не тяжело, осталось два дня.

– Как и когда вы узнали, что придется отбыть такой карантин перед встречей в Кремле?

– Мы узнали это практически сразу после прилета из Токио. Изначально встреча с президентом планировалась на 12 августа. Потом нам сказали, что нужно просидеть 7-дневный карантин. И мы все задались вопросом: а как сидеть?

Мы прилетели 7-8-9 числа – значит, 7 дней до 12 августа уже никак не получится. Потом все это начали переносить: сначала на 1 сентября – и значит, 22 августа на карантин; потом на 6 сентября. Так переносили, переносили, и в итоге встреча 10 сентября, а 2-го мы заехали в отель.

После Олимпиады в Рио мы пришли на прием практически сразу, в первую неделю после прилета. Конечно, так намного удобнее. Попал на прием и потом можешь планировать свои дела и прочее.

Сейчас нас столько держали в неведении – в итоге никто не мог заняться делами, распланировать мероприятия или улететь на отдых. Из-за ковида все сбилось и пошло не так, как обычно.

– Но, судя по вашим репликам в инстаграме, вы явно переживаете от сидения в отеле.

– Да, ЧМ через месяц. У меня не было такого опыта, чтобы оставаться без тренировок на неделю перед ним.

Но опять же, дополнительное интересное испытание: насколько возможно подготовиться за месяц? Наверное, месяц – это самый крайний срок. Если бы карантин заканчивался за 2-3 недели – точно нет, я бы не согласилась.

У меня нет такого, что я злюсь и схожу с ума. Я понимаю, что карантин – это во благо, это обязательная мера. Понятно, что в отдельных моментах это может выглядеть абсурдно, но… Так надо – значит, так надо. Если я буду возникать и злиться, меры от этого не изменятся.

Я нашла плюсы в карантине. Во-первых, первый раз после Олимпиады я выспалась. Во-вторых, уделила время себе. А то погоня и плотный график, которые были после Олимпиады… Этого сейчас нет, можно посидеть спокойно, – рассказала Мельникова.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?

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