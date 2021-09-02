Винер-Усманова о соперничестве Ашрам и Авериной: «О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о возможном реванше россиянки Дины Авериной за серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Ранее Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Играх. Золото взяла израильтянка Линой Ашрам. Российская команда в ходе соревнований несколько раз подавала протест на судейские оценки.

7 сентября стало известно, что сборная Израиля в полном составе снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии 18-24 октября. В команде заявили, что решение не связано с судейским скандалом в Токио.

«Меня это вообще не интересовало. О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина. Линой Ашрам ни в чем не виновата, но в ее адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить инстаграм.

А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни ее упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно было посмотреть в интернете», – сказала Винер-Усманова, добавив, что Дина и Арина Аверины готовятся к ЧМ, но об их участии в турнире пока говорить рано.

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