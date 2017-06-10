Украинский телеведущий Гордон о художественной гимнастике: «Глава нашей федерации много лет говорила мне, что россияне покупают судей»

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон прокомментировал результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в .

В личном многоборье победила израильтянка . Россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге заняла второе место. Олимпийский комитет России обратился в FIG за разъяснениями.

В международной федерации заявили, что в судействе не было выявлено нарушений.

«Я не специалист в художественной гимнастике. В футболе ты знаешь правила и понимаешь – был пенальти или нет. Хотя у меня были ситуации, когда я смотрю футбол, рядом сидят три великих футболиста, и мы не приходим к общему знаменателю: одни говорят, был пенальти, другие говорят – не было, и мы смотрим повтор.

Художественная гимнастика – это такой темный лес. Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться.

Потому что украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира, Олимпийских игр. У нас и Серебрянская – олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, Бессонова, Ризатдинова... У нас очень много достойных спортсменок.

Ира Дерюгина мне говорила: постоянно засуживают. Просто платят деньги втупую судьям.

Я не могу на себя взять ответственность и сказать, что россиянку засудили или не засудили. Для этого надо разбираться в правилах. Честно вам говорю: я не знаю.

Я за справедливость. Если Аверина была лучше Линой, то надо было отдавать золото Авериной. Если она была хуже – надо давать золото израильтянке. Я за справедливость всегда, несмотря на лица», – сказал Гордон в интервью «ФАК.Подкасту».

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