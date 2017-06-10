Ирина Винер-Усманова: «Ашрам – хорошая гимнастка, но не олимпийская чемпионка. Судьи 6 минут решали, как сделать так, чтобы выиграла она»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова высказалась о судействе личного многоборья на Олимпийских играх в .

Победу одержала израильтянка . Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, уступив 0,15 балла.

«Мне трудно придумать название тому, что произошло в Токио. Я на своем веку не видела такого соревнования, где выставлялись оценки в течение 6 минут, когда решалась судьба золотой медали.

И для меня было поразительно, что девочки сидели и ждали решения судей, кто чемпион. Не по оценке, а по решению. Это было видно. И если бы там были зрители, то, наверное, там был бы вариант Алексея Немова, когда 12 минут зрители не давали продолжать соревнования.

Судьба сложилась, что они выступали через одну. Две последние гимнастки – это были как раз Линой и Дина. Они выступали очень хорошо – и первая, и вторая, допустим. Хотя 5 лет Дина доминировала. И 5 лет она была чемпионкой, трехкратной абсолютной чемпионкой мира. И в первый день на отборочных соревнованиях она была на первом месте.

И вдруг вот такое решение! А девочка, которая вдруг стала чемпионкой Олимпийских игр, никогда не была первой в многоборье. Никогда за эти 5 лет.

Я очень здорово несколько раз все просматривала, и я увидела, что все было понятно с самого начала. Потому что соревнования, которые были на финале, отличались от отбора на ступень. Если сегодня на ступени было, допустим, три балла, то завтра вдруг стало два. Упражнения оценивались намного меньше, чем в предыдущий день.

Когда девочка из Израиля, к которой я не имею ничего, кроме приятного, она хорошая гимнастка, но не олимпийская чемпионка – когда она выполнила упражнение с лентой, то вместо того, чтобы поцеловать свой предмет, который она целовала каждый раз, она пошла плакать.

Она пошла плакать на плече у своего тренера. Девочка сама понимала, что сделала такую ошибку, которая ей, может быть, даже не даст возможность бронзу получить. Она это понимала. И тренер это понимал. И все это понимали.

Но судьи 6 минут решали, как сделать так, чтобы выиграла она. Именно та девочка, которая сидит и плачет на плече у своего тренера от обиды и от горя, что она потеряла», – сказала Винер в эфире .

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье