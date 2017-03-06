Винер-Усманова о серебре гимнасток: «Было прямое задание остановить гегемонию России. Нужно писать Баху, потому что попраны олимпийские традиции»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результат группового многоборья на в Токио.

Российские гимнастки завоевали серебро, уступив команде Болгарии.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание», – сказала Винер-Усманова.

«Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а , потому что попраны олимпийские традиции и правила», – добавила глава ВФХГ.

Также Винер-Усманова отметила, что претензий к тренерам у нее нет.

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