ОКР обратится в Международную федерацию гимнастики за разъяснениями по поводу результатов многоборья на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международную федерацию гимнастики (FIG) за разъяснениями по поводу результатов многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов.

Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов.

Сидя на трибуне, видел, что наши тренеры и команда сделали все возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей. Моментально был подан протест на пересмотр. Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был.

Конечно, эмоционально мне, как и многим другим показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира.

В любом случае Дина и Арина – выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте. И мне бы очень хотелось бы, чтобы они остались в спорте, продолжали выступать. В их карьере еще есть место для побед и наград», – написал Поздняков в инстаграме.

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