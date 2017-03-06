Дина Аверина: «Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла»

Теги художественная гимнастика Олимпийская сборная России Олимпиада-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам ТАСС Гимнастика

Российская гимнастка Дина Аверина считает, что она заслуживала победы в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх.

Аверина уступила в борьбе за золото 0,15 балла израильской гимнастке Линой Ашрам. 

«Моя совесть чиста. Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла», – сказала Аверина.

Шок: Россия осталась без личного золота в художественной гимнастике! Впервые с 1996-го

Линой Ашрам прервала гегемонию России в художественной гимнастике. Она служила в армии, знает русский и восхищается нашими гимнастками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья