Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Дина и Арина Аверины выступят в квалификации многоборья

6 августа на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет квалификация многоборья в художественной гимнастике. От России в турнире выступят Дина и Арина Аверины.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Художественная гимнастика



Многоборье

Квалификация

Начало первой сессии – 4.20 по московскому времени, начало второй сессии – 8.50 по московскому времени

Российские участницы: Дина Аверина, Арина Аверина



ПРИМЕЧАНИЕ: в финал выходят 10 спортсменок по итогам квалификации.

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