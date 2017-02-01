Денис Аблязин: «Не знаю, почему корейца поставили выше. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит»

Российский гимнаст прокомментировал свое выступление в опорном прыжке на в Токио.

Аблязин завоевал серебро. Он получил одинаковое число баллов с победителем корейцем Син Джэ Хваном, но проиграл из-за того, что показал более низкий балл в лучшей попытке.

«Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье «серебро». После очень серьезной травмы. Так что я очень рад!

Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело – прыгать.

Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», – сказал Аблязин.

Гимнаст Аблязин обиднейше 2-й – при равных баллах с чемпионом! Еще серебро и 4 бронзы 🥈🥈🥉🥉🥉🥉, штангистка-трансгендер провалилась. Онлайн