Денис Аблязин: «Не знаю, почему корейца поставили выше. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпиада-2020 Денис Аблязин Гимнастика

Российский гимнаст Денис Аблязин прокомментировал свое выступление в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио.

Аблязин завоевал серебро. Он получил одинаковое число баллов с победителем корейцем Син Джэ Хваном, но проиграл из-за того, что показал более низкий балл в лучшей попытке.

«Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье «серебро». После очень серьезной травмы. Так что я очень рад!

Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело – прыгать.

Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», – сказал Аблязин.

Гимнаст Аблязин обиднейше 2-й – при равных баллах с чемпионом! Еще серебро и 4 бронзы 🥈🥈🥉🥉🥉🥉, штангистка-трансгендер провалилась. Онлайн

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