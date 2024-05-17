Российская гольфистка Наталия Гусева решила не участвовать в Олимпиаде.

«Спортсменкой Наталией Гусевой и ее тренером было принято решение в 2024 году сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA Tour, с целью улучшения позиций в мировом профессиональном рейтинге. АГР поддерживает решение спортсменки и тренерского штаба», – сообщили в гольфа России (АГР).

Гусева занимает 156-ю строчку мирового профессионального рейтинга. В олимпийский рейтинг с учетом определенных квот на страну отбираются спортсменки, занимающие места с 1-го по 320-е.

«Наталия – уникальная спортсменка, в настоящее время пишет новую главу в российском гольфе. В мировом любительском рейтинге Наталия вошла в топ-50 и перешла в профессионалы, где продолжает подниматься к вершине рейтинга

Стартовала Наталия в 2023 году с 1314-й позиции и уже в конце года была в топ-500 (495-я строчка). Чем выше ты к вершине рейтинга, тем сложнее продвигаться, но за 2024 год Наталия уже преодолела 339 строк.

Конечно, нам всем хотелось бы видеть и болеть за Наталию на олимпийском турнире в Париже, но мы продолжаем болеть за Наталию в турах и следить за ее восхождением к вершине мирового профессионального рейтинга», – сказал глава АГР Виктор Христенко.