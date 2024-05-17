Журналистам из России запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Журналистам из России запретят использовать символику страны на Олимпиаде-2024.

Российские спортсмены допущены на Игры в Париже в нейтральном статусе.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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14 комментариев
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Уже нейтральные журналисты теперь. И говорить плохо про Олимпиаду не разрешат, только положительное.
+18
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+9
нацисты=). Как Жуков сказал "не все в европе будут благодарны тому, что мы победили фашизм"
+16
-14
+2
Для чего вы то туда едете.
+2
-1
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Комментарий удален пользователем
Ответ D-eisler@yandex.ru
нацисты=). Как Жуков сказал "не все в европе будут благодарны тому, что мы победили фашизм"
Он знал о чём говорит, потому что повидал её изнутри.
Мало что изменилось сегодня
+2
-2
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