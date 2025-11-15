Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном для себя турнире LGPA по гольфу
18-летняя Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, дебютировала на турнире серии LPGA Tour по гольфу.
Соревнования проходили в Беллэре, штат Флорида. Кай, которая получила спонсорское приглашение, заняла последнее место среди 108 участниц.
«В первый день я сильно нервничала. Думаю, что волнение просто взяло верх. Но честно говоря, сегодня я выходила уже очень спокойной.
Я сделала все возможное [при подготовке] к турниру и думаю, что если подготовиться правильно, то волнение – а оно есть всегда, – можно чуть снизить», – сказала Кай.
