Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном для себя турнире LGPA по гольфу.

18-летняя Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, дебютировала на турнире серии LPGA Tour по гольфу.

Соревнования проходили в Беллэре, штат Флорида. Кай, которая получила спонсорское приглашение, заняла последнее место среди 108 участниц.

«В первый день я сильно нервничала. Думаю, что волнение просто взяло верх. Но честно говоря, сегодня я выходила уже очень спокойной.

Я сделала все возможное [при подготовке] к турниру и думаю, что если подготовиться правильно, то волнение – а оно есть всегда, – можно чуть снизить», – сказала Кай.

