Вяльбе о декларации для нейтрального статуса: «Подсунут, безусловно: без флага, без гимна – вы согласны? Чей Крым? Как вы относитесь к президенту России?»

Теги МОК Елена Вяльбе Париж-2024 Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Я слышала, что якобы МОК убрал эту декларацию. Но я знаю, что ее передали в международные организации. То есть не МОК будет ее давать подписывать – там вы будете подписывать декларацию для всех спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Это немножко другая история.

Но международная организация вам подсунет, безусловно: без флага, без гимна – вы согласны? Опять этот вопрос – чей Крым? Как вы относитесь к президенту России? И так далее.

У нас немножко между ОКР и Министерством спорта есть разные мнения, очень категоричное было от Станислава Алексеевича Позднякова и абсолютно другое от министра спорта. Мне кажется, это не очень хорошо – у нас должна быть единая линия.

Нас, президентов федерации, никто не собирал, ничего такого не говорил: давайте, ребята, все вместе решим. Получается, мы спортсменам душу рвем. Я понимаю любого спортсмена, так как я была спортсменом. Будет обидно: один едет, другой не едет, но это не совсем правильно.

Я не говорю, что надо бойкотировать – слова «бойкот» вообще не должно быть. Но в хартии МОК написано: там не соревнуются государства, там соревнуются спортсмены. Должен приехать спортсмен – он в любом случае из какой-то страны.

Но если вы ущемляете спортсменов, почему сейчас никто не говорить про израильтян? Все в порядке? Они могут ехать? Это идет долгие годы, с 2014 года основательно нас…» – сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову. 

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9 комментариев
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Крым греческий, а что?)
А Сибирь китайская земля.
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Метания Вяльбе без ясного начальственного указания напоминает рассказ Чехова "Хамелеон", написанный в далеком 1884 году. Времени прошло много, а некоторые люди не сильно изменились.
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У Бабушки истерика. Ей никак не объяснят что думать и за что топить
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вилкой в глаз или в #### раз?
на одном стуле пики точёные, на другом ### ########
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Напишут - отдай дочку или почку фашисту.
Если всего этого нет, зачем настолько нелепо фантазировать. Это какой-то психоз.
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Очень похоже что сейчас главное в жизни Вяльбе это пропаганда, а не лыжный спорт.
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К какому из президентов России ?
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Так а если я к президенту отношусь негативно, я не могу за сборную России выступать, такая логика? У нас президент = страна, да?
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Ответ Олег Капранов
У Бабушки истерика. Ей никак не объяснят что думать и за что топить
эээ, нам тренер запрещает думать
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