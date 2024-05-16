Глава НОК Беларуси: «Мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде»

В Беларуси заявили, что не видят препятствий для участия спортсменов в Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«На данный момент мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. Мы отдаем это на откуп спортсменам, если они решили, видят, что готовы, и хотят выступать.

На данный момент, без дополнительных условий, я вижу, что спортсмены могут принимать участие в Олимпиаде.

Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь, и в душе мы поем гимн», – Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко.