Вице-премьер Чернышенко: «За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт неотъемлемой частью государственной политики.

Сегодня Чернышенко выступил с обращением к работникам спортивной отрасли.

«Поздравляю со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта представителей отрасли – спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, всех граждан нашей страны!

За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики, одна из важнейших задач которой – создание комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых и формирование крепкой основы для спорта высших достижений.

По поручению президента России регионы страны уверенно идут к достижению цели по вовлечению граждан в занятия спортом. К 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна составлять не менее 70%», – отметил Чернышенко.