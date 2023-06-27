Вице-премьер Чернышенко: «За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики»

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Легкая атлетика

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт неотъемлемой частью государственной политики.

Сегодня Чернышенко выступил с обращением к работникам спортивной отрасли.

«Поздравляю со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта представителей отрасли – спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, всех граждан нашей страны!

За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики, одна из важнейших задач которой – создание комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых и формирование крепкой основы для спорта высших достижений.

По поручению президента России регионы страны уверенно идут к достижению цели по вовлечению граждан в занятия спортом. К 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна составлять не менее 70%», – отметил Чернышенко.

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5 комментариев

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Olga.t
Наконец-то чиновник высокого уровня признал, что спорт неотъемлемая часть государственной политики.

"Хоспади, а сколько слов-то было... ")))
+17
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+17
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Viks
Чернышенко: «За прошедший век спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью государственной политики» --- И хватит уже всяким Матыциным и прочим Свищевым вопить про спорт вне политики.
+12
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+12
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Jedef
Профессионально примазываться к чужим успехам и плавненько отводить этим от собственных неудач - обязательный критерий при трудоустройстве на такую должность
+2
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arisstopane
чувак, у тебя ус отклеился...
+2
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forward1988
чернышенко:я и дальше буду себе в карман класть средства предназначенные для развития спорта в стране
+1
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