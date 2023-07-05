«Дима, соревнования-то какие намечаются с коллегами?» Вице-премьер Чернышенко забыл про Игры БРИКС на совещании с Путиным

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Игры БРИКС Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко забыл про Игры БРИКС во время совещания с Владимиром Путиным.

Вице-премьер во время онлайн-совещания президента с членами правительства не смог ответить на вопрос главы государства. 

Путин: Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?

Чернышенко (после паузы): Значит, у нас в 2024 году летом пройдет фестиваль… э… э… (пауза) Владимир Владимирович, сейчас.

Путин (с улыбкой): Ну, извини. Я знаю, что там в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ. Не помните?

Чернышенко: Совершенно верно.

Игры БРИКС пройдут с 4 по 18 июня в Казани. 

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31 комментарий

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KMR
Деньги распилили. Зачем эти соревнования?
Подумал Дима.
+41
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Ебздрогыч
После такого диалога Чернышенко полысел еще раз
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Alexander X
видно уже все забили на фантазии дедушки
+28
-5
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maks44
Ответ Ебздрогыч
После такого диалога Чернышенко полысел еще раз
У него волосы внутрь черепа расти начали.
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damondiamond
Дима, ну как же так
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maks44
Чернышенко: "Шо? Брык?"
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Damien King
Дима подумал, что дедушка старый, брякнул про игры БРИКС и забыл.
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Павел Мельников
Великодушный и добрый президент посмеялся и простил нерасторопного подчиненного. Главное, что сам обо всем знает и заботится буквально о каждом гражданине.
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Olga.t
Ответ Павел Мельников
Великодушный и добрый президент посмеялся и простил нерасторопного подчиненного. Главное, что сам обо всем знает и заботится буквально о каждом гражданине.
Кхе-кхе))
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Melnikov1968
Невозможно забыть про то,чего не было😂😂😂. Иногда складывается впечатление,что все эти руководители потешаются над людьми,при этом сами выглядят как скоморохи.
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tRIFF
Как приятно видеть растерянность этого человечка))
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justbored
Во всех этих аббревиатурах, ярмарках и прочих нью-васюках немудрено и запутаться, справедливости ради.
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Bartez1986
Просто Чернышенко на 53% вовлечен в повестку дня
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Сергей
Диман от слова дименция
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Renki
Дима не виноват. Просто бумажки нужной под рукой не оказалось...
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CrazyRamm
а как же чемпионат БРИКС по хоккею???
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Margor
угарел с "вы планировали" xD
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Go-go-love
Он вам не Дима)
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Tony Lee
Окружить себя полезными идиотами. Профит.
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Pasha0403
красноголовый че то конкретно подвис
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forward1988
Чернышенко деньги уже на моем счету а какие то игры мне до лампочки
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Алмаз Фахрутдинов
"Дима" – собирательный образ среднестатистического чиновника
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Святослав Лис
Да уж. Брикси, шости, снгисти. А где же ОИ, ЧМ, ЧЕ?
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Alberville
Дима, вспоминай! Юбилейные пятитысячные игры БРИКС... или БАКС?
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Мишаня Кашников
азазаза
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