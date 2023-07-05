«Дима, соревнования-то какие намечаются с коллегами?» Вице-премьер Чернышенко забыл про Игры БРИКС на совещании с Путиным

Дмитрий Чернышенко забыл про Игры БРИКС во время совещания с Владимиром Путиным.

Вице-премьер во время онлайн-совещания президента с членами правительства не смог ответить на вопрос главы государства.

Путин: Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?

Чернышенко (после паузы): Значит, у нас в 2024 году летом пройдет фестиваль… э… э… (пауза) Владимир Владимирович, сейчас.

Путин (с улыбкой): Ну, извини. Я знаю, что там в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ. Не помните?

Чернышенко: Совершенно верно.

Игры БРИКС пройдут с 4 по 18 июня в Казани.

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