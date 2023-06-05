Михаил Шашилов: «Есть предложение собраться с операторами «Матч ТВ», которые отвечают за картинку. Нужен круглый стол, чтобы обговорить планы с мест соревнований»

Теги сборная России сборная России жен Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Тренер Михаил Шашилов поделился мнением о том, как сделать лучше трансляции биатлона в России.

— Календарь предстоящего сезона вас устраивает?

— Да, но есть предложение: собраться перед стартом с операторами и режиссерами «Матч ТВ», которые отвечают за биатлонную картинку. Классные ребята, рад, что с ними познакомился. Нужен круглый стол, чтобы обговорить планы с мест соревнований.

Пусть зрители увидят ту красоту, которую видим мы. Парни большие профессионалы, но если наша помощь пригодится, всем от этого будет польза. Чтобы не бег по сугробам показывать, а нормальное скольжение, хорошую дистанцию.

Групповые гонки подразумевают широкую трассу, тоже важный фактор. Не думаю, что нас выпустят за рубеж в течение года, значит, надо развиваться, делать красивый биатлон, еще более яркий, чем сейчас, – сказал Шашилов

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