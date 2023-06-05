Александр Галлямов: «Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире»
Александр Галлямов высказался о попадании в состав сборной России на следующий сезон.
«Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире.
Будем работать, чтобы улучшать наш уровень парного катания, готовить программы к следующему сезону.
Сейчас мы на сборах набираем форму к контрольным прокатам», — заявил Галлямов.
Битва БК с новыми тренерами и МГ с ТНМ)
Наша Фигурка стала Фантастически интересной. Всё, что в остальном мире мне вообще по барабану, а ещё совсем недавно, что я и смотрел, так это Евро и Мир.❤️✌️
,,Будем работать, чтобы улучшать наш уровень парного катания, готовить программы к следующему сезону’’ И т.п.