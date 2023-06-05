Александр Галлямов: «Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире»

Александр Галлямов высказался о попадании в состав сборной России на следующий сезон.

«Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире.

Будем работать, чтобы улучшать наш уровень парного катания, готовить программы к следующему сезону.

Сейчас мы на сборах набираем форму к контрольным прокатам», — заявил Галлямов.