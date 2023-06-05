Александр Галлямов: «Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире»

Теги сборная России пары Матч ТВ Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов высказался о попадании в состав сборной России на следующий сезон.

«Очень приятно, что уже опубликовали списки, чтобы видеть наш состав, который очень силен. Это самая сильная сборная в мире.

Будем работать, чтобы улучшать наш уровень парного катания, готовить программы к следующему сезону.

Сейчас мы на сборах набираем форму к контрольным прокатам», — заявил Галлямов.

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15 комментариев

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galik55
Насте и Саше интересных программ, беречь себя сильно не рисковать, побед в новом сезоне
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Назар Игорь
Самая сильная сборная определяется только в очном соревновании.
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olvl
Безусловно, самая сильная сборная. Удачи всем в сезоне.
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Viks
Это самая сильная сборная в мире» --- Сие голословно и не доказуемо.
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Ливия
Новый сезон в парах будет очень интересным.
Битва БК с новыми тренерами и МГ с ТНМ)
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Е...С
Ждем всех спортсменов с интересными программами!
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Додик Аксель
Тренируйтесь, готовьте новые программы, а на контрольных прокатах мы посмотрим, что вы нам приготовили и сравним. Удачи !
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russalka
А толку что самая сильная?
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Роман Волков
Жаль, что ещё так Долго ждать Начала.
Наша Фигурка стала Фантастически интересной. Всё, что в остальном мире мне вообще по барабану, а ещё совсем недавно, что я и смотрел, так это Евро и Мир.❤️✌️
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JL JL
Прямо очередной Латыпов нарисовался, вещающий лозунгами: выдадим на гора больше угля! 151%!
,,Будем работать, чтобы улучшать наш уровень парного катания, готовить программы к следующему сезону’’ И т.п.
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fewral
И где в мире будет выступать эта "самая сильная сборная"?
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Волька-ибн-Алёша
напомните,на каких соревнованиях эта сборная завоевывает медали в последнее время
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