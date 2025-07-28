Кейруш возглавил сборную Омана. Контракт – на один год
Экс-тренер сборной Португалии и «Реала» Карлуш Кейруш возглавил сборную Омана.
72-летний португалец подписал с Федерацией футбола Омана контракт на один год.
В октябре в 4-м раунде квалификации ЧМ-2026 Оман сыграет в одной группе с Катаром и ОАЭ, проведя с ними по одному матчу. Победитель группы выйдет в финальный турнир ЧМ напрямую, а сборная, занявшая 2-е место – сыграет в 5-м раунде.
Последним местом работы Кейруша была сборная Катара. Ранее он возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а также занимал пост ассистента тренера «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Times of Oman
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