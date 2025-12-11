«Баул был больше, чем я. Проводницы без билета брали на третью полку». Глушаков о поездах в детстве

Денис Глушаков: проводницы брали без билета.

Экс-хавбек «Спартака » и сборной России Денис Глушаков рассказал, что с 12 лет ездил домой на поезде без взрослых, когда занимался в Академии ЦСКА.

«Я спокойно к этому относился. Баул больше, чем я. Наберешь туда каких-нибудь вещей. Я сам туда помещался.

Раньше проще было. Если даже не было билета, проводницы брали на третью полку. Закинут вместе с сумкой и ты там лежишь. Я был маленький – помещался. Неудобно было – металл, но одеяло постелишь, раз – утром уже в Миллерово», – сказал Глушаков.

По завершении профессиональной карьеры Глушаков играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге . В 2025-м он провел за клуб Басты 5 матчей, в которых забил 1 гол.