3

«Баул был больше, чем я. Проводницы без билета брали на третью полку». Глушаков о поездах в детстве

Денис Глушаков: проводницы брали без билета.

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, что с 12 лет ездил домой на поезде без взрослых, когда занимался в Академии ЦСКА.

«Я спокойно к этому относился. Баул больше, чем я. Наберешь туда каких-нибудь вещей. Я сам туда помещался.

Раньше проще было. Если даже не было билета, проводницы брали на третью полку. Закинут вместе с сумкой и ты там лежишь. Я был маленький – помещался. Неудобно было – металл, но одеяло постелишь, раз – утром уже в Миллерово», – сказал Глушаков.

По завершении профессиональной карьеры Глушаков играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге. В 2025-м он провел за клуб Басты 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Человек из футбола»
logoСборная России по футболу
logoДенис Глушаков
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков о конфликте с Павлюченко: «В «Локо» напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?»
9 декабря, 15:45
Глушаков о реформах: «Для болельщиков – вернул бы пиво на стадионы»
8 декабря, 12:02
«Людишки выкупили спартаковскую трибуну и не пришли. Я знаю, что был заговор». Глушаков о прощальном матче
8 декабря, 09:11
Глушаков – на просмотре в команду Губиньо в КФК / Как чемпион России играет на убитом поле?
30 ноября, 10:19
«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
29 ноября, 13:49
Главные новости
Мусагалиев о повышении налогов для букмекеров: «Трудности коснулись всех. В Десятке игрокам предложен новый гибридный контракт»
вчера, 18:03
«Слова Осипова редко имеют подтверждение в реальной жизни в силу разных причин». Мусагалиев о матче с участником ЛЧ
вчера, 17:16
«Лактионов сказал: «Должно быть 50 мячей на тренировке!» А мне говорят, что у нас сейчас 38». Азамат о переговорах с главным тренером
вчера, 15:23
«Ставки – чуть ли не единственная возможность сохранить вложения букмекеров. Но если за год результаты будут слабенькими, это станет приговором». Прокофьев о влиянии налогов для БК на Медиалигу
вчера, 13:51
«Не надо поддаваться трендам, откидывая голову, будто перец в нос попал». Экс-игрока 2Drots отстранили от Медиалиги и вырезали из проекта «Карусели»
вчера, 13:31Фото
«2Drots тонет, а «Десятка» на плаву. У нас много кипы». Кутуз об уговорах Гудая перейти в ФК «10»
вчера, 12:52
Кузнецов о результатах «Динамо»: «Со всех надо спрашивать. А то привыкли, что виноват тренер, надо его менять, но не бывает так, что виноват только он»
вчера, 11:08
Смирнов об уходе из 2Drots: «Xочу развиваться в профессиональном футболе. Но не знаю, откуда берут информацию об «Урале»
вчера, 08:50
Николай Осипов: «Я готов сделать президентский совет. Но я не хочу, чтобы это был популизм»
12 декабря, 19:11
Фрол о постах 2D с решением судьбы игроков: «Жека не думал, что Сэмио обидится из-за плохого контракта»
12 декабря, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мусагалиев об игре со «Спартаком»: «В следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем»
вчера, 19:05
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02