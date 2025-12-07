Батраков – лучший бомбардир РПЛ за последние 2 сезона. У хавбека «Локо» 25 голов с начала сезона-2024/25

Батраков стал лучшим бомбардиром РПЛ за последние два сезона.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ за последние 2 сезона.

В сегодняшнем матче 18-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (4:2) Батраков забил свой 25-й гол в чемпионате России с начала сезона-2024/25, обойдя форварда «Рубина » Мирлинда Даку (24 гола). Следом идут Манфред Угальде (21 гол), Джон Кордоба , Эдуард Сперцян и Дмитрий Воробьев (по 19 голов).

Также Батраков стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд (14 в прошлом, 11 в нынешнем).

Подробную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь .