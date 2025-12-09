Ташуев о возможном предложении от «Динамо»: «Я готов работать на высоком уровне, я совершил подвиг с «Ахматом». У нас считают, что ниша российских тренеров – клубы второй восьмерки»

Ташуев: у нас считают, что ниша российских тренеров – клубы второй восьмерки.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев поделился мнением о поиске нового главного тренера для «Динамо».

– Не могу сказать, кого нужно назначить «Динамо». Господин Бувач, скорее всего, будет искать иностранца. Есть еще совет директоров клуба, где может быть принято решение в пользу российского специалиста.

Ролан Гусев еще мало времени провел на посту главного тренера, поэтому не могу его оценить. Черчесов – известный специалист, хорошо работал в Европе. Я тоже тренер, готов работать на высоком уровне.

– Вы бы хотели возглавить «Динамо», если бы поступило такое предложение?

– В Англии тренеры сначала работают в маленьких клубах, поднимают их, видна тренерская рука, возьмем пример Талалаева в «Балтике». У меня тоже были успехи. В Англии тренеры сразу поднимаются наверх.

В России считают, что ниша российских специалистов – это клубы второй восьмерки. Это ненормально. В сезоне-2022/23 я с «Ахматом» занял 5-е место, а Марцел Личка с «Оренбургом» закончил на 7-й строчке, но в «Динамо » пригласили чешского тренера, хотя я совершил подвиг – не хватило четырех очков до третьего места. К сожалению, предложение от топ-клубов РПЛ не поступит российскому тренеру, – сказал Ташуев.