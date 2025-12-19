  • Спортс
  Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с критикой Жоана Лапорты, отметив, что действующий президент дважды обманул Лионеля Месси

«Лапорта много обещает и мало выполняет. Месси не должен выступать с поддержкой ни Виктора Фонта, ни кого бы то ни было. Он – достояние клуба, а действующий президент дважды его отверг и обманул.

У нас есть план, согласно которому, когда мы выиграем выборы, Месси снова будет связан с «Барселоной».

Если я стану президентом, Флик вне всяких сомнений будет главным тренером «Барселоны», – сказал Фонт.

