Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»

Виктор Фонт: если мы выиграем выборы, Месси снова будет связан с «Барселоной».

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с критикой Жоана Лапорты , отметив, что действующий президент дважды обманул Лионеля Месси .

«Лапорта много обещает и мало выполняет. Месси не должен выступать с поддержкой ни Виктора Фонта , ни кого бы то ни было. Он – достояние клуба, а действующий президент дважды его отверг и обманул.

У нас есть план, согласно которому, когда мы выиграем выборы, Месси снова будет связан с «Барселоной».

Если я стану президентом, Флик вне всяких сомнений будет главным тренером «Барселоны», – сказал Фонт.