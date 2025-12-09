  • Спортс
  ЦСКА и 18-летний Воронов подпишут контракт до 2030-го с зарплатой 350 тысяч евро за сезон. Клуб купил квартиру маме футболиста в Тюмени, он получит 20 млн рублей подъемных (Иван Карпов)
ЦСКА и 18-летний Воронов подпишут контракт до 2030-го с зарплатой 350 тысяч евро за сезон. Клуб купил квартиру маме футболиста в Тюмени, он получит 20 млн рублей подъемных (Иван Карпов)

Названы условия соглашения ЦСКА с Максимом Вороновым.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Максим Воронов подпишет с ЦСКА контракт до 2030 года с зарплатой 350 тысяч евро за сезон.

В ближайшие дни 18-летний форвард «Урала» пройдет медобследование. Существует вероятность, что после трансфера Воронова оставят в «Урале» до конца сезона.

По данным источника, футболист также получит 20 млн рублей подъемных от ЦСКА. Кроме того, московский клуб купил квартиру для мамы Воронова в Тюмени. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
