Трансфер Альвареса оценивается примерно в 200 млн евро. «Барса» не готова заплатить столько за форварда «Атлетико»

«Барселона» считает, что за Хулиана Альвареса нужно заплатить 200 млн евро.

«Барселона » признала, что считает крайне сложным начать переговоры с «Атлетико » и достичь потенциального соглашения по трансферу форварда Хулиана Альвареса .

Стоимость сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро.

По данным The Athletic, источники в каталонском клубе утверждают, что по такой цене трансфер не состоится.

В этом сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах Ла Лиги .