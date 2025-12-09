Трансфер Альвареса оценивается примерно в 200 млн евро. «Барса» не готова заплатить столько за форварда «Атлетико»
«Барселона» считает, что за Хулиана Альвареса нужно заплатить 200 млн евро.
«Барселона» признала, что считает крайне сложным начать переговоры с «Атлетико» и достичь потенциального соглашения по трансферу форварда Хулиана Альвареса.
Стоимость сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро.
По данным The Athletic, источники в каталонском клубе утверждают, что по такой цене трансфер не состоится.
В этом сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
