Чалханоглу и Ачерби получили травмы в 1-м тайме матча с «Ливерпулем». Хавбека и защитника «Интера» заменили
Чалханоглу и Ачерби травмировались в матче с «Ливерпулем».
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву провел две вынужденные замены из-за травм игроков по ходу первого тайма матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Уже на 10-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу присел на газон и коснулся правого бедра в области паха. Турок из-за растяжения мышц не смог продолжить игру, его заменил Петр Зелиньски.
На 31-й из-за мышечного повреждения поле вынужден был покинуть центральный защитник Франческо Ачерби. В игру вступил Янн Биссек.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Что делать с Хаби Алонсо?17550 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости