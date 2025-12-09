Чалханоглу и Ачерби получили травмы в 1-м тайме матча с «Ливерпулем». Хавбека и защитника «Интера» заменили

Чалханоглу и Ачерби травмировались в матче с «Ливерпулем».

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву провел две вынужденные замены из-за травм игроков по ходу первого тайма матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля ».

Уже на 10-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу присел на газон и коснулся правого бедра в области паха. Турок из-за растяжения мышц не смог продолжить игру, его заменил Петр Зелиньски.

На 31-й из-за мышечного повреждения поле вынужден был покинуть центральный защитник Франческо Ачерби. В игру вступил Янн Биссек.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).