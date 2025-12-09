Хески о женщинах в футболе: «Почему они должны игнорировать насилие, оскорбления? Кто мы такие, чтобы говорить им «подставьте другую щеку»? Мы должны помогать»

Эмил Хески: почему девушки девушки должны игнорировать насилие в футболе?.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески встал на защиту женщин в футболе.

Хески ранее работал в женской команде «Лестера » на различных должностях. Он заявил, что внимание к женскому футболу и девушкам, работающим на ТВ и освещающим мужской футбол, возросло после успехов женской сборной Англии.

«У нас были девушки, которым было тяжело справляться с тем вниманием, которое они получают как профессионалы.

Почему женщины-комментаторы подвергаются оскорблениям чаще, чем кто-либо другой? Как мы можем сообщить об этом? Как нам добиться обвинительных приговоров? Нужно что-то ощутимое, что заставляет людей задуматься и понять, что они не могут приходить сюда и оскорблять просто так.

Прошли те времена, когда говорили: «Не слушайте их, подставьте другую щеку. Просто игнорируйте». Нет. Почему девушки должны игнорировать насилие по отношению к себе?

Мы годами сталкивались с этим, но просто игнорировали. Кто мы такие, чтобы говорить: просто игнорируйте это. Мы должны помогать им сообщать о чем-то подобном, чтобы они чувствовали себя в этой ситуации комфортно», – сказал 47-летний англичанин.

Хески создал приложение Football Safety App – онлайн-инструмент, с помощью которого болельщики могут сообщать об оскорблениях в футболе.

Напомним, ранее экс-футболиста «Манчестер Сити» Джоуи Бартона приговорили к полугоду тюрьмы условно и общественным работам за оскорбительные посты. Он сравнивал бывшую футболистку Эниолу Алуко с Иосифом Сталиным «за убийство ушей миллионов телезрителей».