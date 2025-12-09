Пике о проблемах Араухо: «Пора начать уважать игроков. Футболу пора перестать быть свалкой, где можно всех оскорблять. «Барса» дает ему время – это правильно»

Пике призвал фанатов уважать игроков на фоне проблем с психикой у Араухо.

Экс-защитник «Барселоны » Жерар Пике прокомментировал проблемы с психикой у Рональда Араухо .

26-летний защитник ранее попросил клуб дать ему время на восстановление душевного равновесия. Сообщалось , что Араухо перенес несколько приступов повышенной тревоги и эмоционально опустошен.

– После событий с Араухо в последние дни много говорят о психическом здоровье футболистов. Вам приходилось выдерживать огромное давление. Помимо критики, особенно в социальных сетях, люди заходят слишком далеко.

– О психическом здоровье нужно заботиться. Это очевидно, и не только в мире футбола или спорта. Эта тема обсуждается все чаще, и хорошо, что люди становятся более осведомленными.

Спорт всегда медленнее адаптировался. Я помню эпоху расизма, насилие на стадионах... Мы, болельщики, всегда адаптируемся последними. Пора начать уважать профессионалов; пора перестать быть свалкой, где каждый может оскорблять всех, как ему вздумается.

Помню, в свое время, особенно в годы борьбы за независимость Каталонии, играя за сборную Испании, я испытал это на собственном опыте (Пике выступал за независимость Каталонии – Спортс’‘). Нужно выстроить броню, и наступает момент, когда это становится нездоровым: ты перестаешь обращать внимание на то, что говорят или думают люди. Но это единственный способ сохранить свое психическое здоровье и сохранять позитивный настрой.

Другим может быть сложнее или они не захотят делать то же, что и я. В данном случае Рональд сказал «хватит», и я думаю, что клуб поступает правильно, прислушиваясь к нему и давая ему необходимое время. Думаю, всем футбольным болельщикам в Испании стоит задуматься об этом, – сказал Пике.

